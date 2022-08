LPI-G: Unbekannte schlagen auf 36-jährigen Mann ein - Polizei Gera ermittelt

Haselbach (ots) - 02:15 Uhr am Sonntag, den 21.08.2022 wurde bekannt, dass es in der Straße der Einheit in Haselbach zu einer Sachbeschädigung an einem Audi A5 gekommen ist. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizisten der Polizeiinspektion Altenburger Land einen 41 - jährigen als Täter identifizieren. Dieser wies im Rahmen der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 2,11 Promille auf und soll mit seinem Knie die Tür des Audi´s beschädigt haben. Rückfragen bitte an: ...

