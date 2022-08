Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 53 - Jähriger wiederholt gestoppt

Schloßig (ots)

Am 20.08.2022 um 21:31 Uhr stoppten Beamte der Polizei Altenburg einen PKW Ford in der Hauptstraße in Schloßig. Der Ford war nicht mehr zugelassen, die notwendige Pflichtversicherung und steuerrechtliche Anmeldung lag nicht vor. Der 53 - jährige Fahrer muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Abgabenordnung verantworten.

Trotz Untersagung der Weiterfahrt wurde der PKW um 22:03 Uhr in Schloßig erneut festgestellt. Am Steuer befand sich wieder der 53 - jährige Fahrer, welcher sich somit erneut strafbar machte. Damit dieser mit dem Fahrzeug nicht erneut strafrechtlich in Erscheinung tritt, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell