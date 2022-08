Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneute Sachbeschädigungen im Greizer Schlosspark

Greiz (ots)

Greiz: Seit gestern (17.08.2022) ermittelt die Polizei Greiz erneut wegen verursachter Schäden im Schlosspark von Greiz. So rissen bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 16.08. auf den 17.08.2022 mehrere Parkbänke aus ihren Verankerungen. Zudem beschädigten sie Blumenbete. Insgesamt entstanden Schäden im vierstelligen Bereich. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es bereits in der Nacht vom 10.08. auf den 11.08.2022 (LPI Gera berichtete). Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03661/6210 entgegengenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell