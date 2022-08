Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter versucht Moped in Zeulenroda-Triebes zu stehlen - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Ein bislang noch unbekannter Täter versuchte am frühen Mittwochmorgen (17.08.2022, ca. 03.0 Uhr) ein Moped der Marke Yamaha zu stehlen, welches in der Schleizer Straße stand. Als er das Gefährt von der Sicherung löste, wegschob und so Lärm verursachte, wurde er von Anwohnern entdeckt und ergriff die Flucht. Der Polizei Greiz wurde Vorfall erst am Vormittag von der 21-jährigen Eigentümerin des Mopeds mitgeteilt. Ermittelt wird nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise werden an die PI Greiz (Tel.: 03661/6210) erbeten. (JMV)

