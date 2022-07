LPI-G: Graffiti geschmiert

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Unbekannte Diebe hielten sich in der Zeit vom 01.07.2022 - 02.07.2022 unberechtigt auf einem Grundstück am Hagenberg auf und demontierten von dort abgestellten und nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugen diverse Anbauteile (u.a. Rückleuchten und Kennzeichenhalterung). Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen. (RK) Rückfragen bitte an: ...

