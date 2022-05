LPI-G: Hinweisschild beschädigt

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: In der Nacht vom 25.05. zum 26.05.2022 drangen bislang unbekannte Täter in das Tiergehege ein. Hier drangen sie in das Gatter der Ziegen ein und töteten in der Folge eines der Tiere. Die Polizei in Greiz ermittelt zum Tatgeschehen bittet um Hinweise an die Telefonnummer 03661 6210. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

