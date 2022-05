Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Gera (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich um 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Langenberger Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Pkw Ford die Langenberger Straße in Fahrtrichtung Bad Köstritz. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Seat eines 37-Jährigen und letztlich frontal mit einem Pkw VW, der unmittelbar hinter dem Seat fuhr. Sowohl der 75-Jährige als auch die zwei Frauen im VW, im Alter von 33 und 56 Jahren, wurden bei der Kollision schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verlegt werden. Dafür kamen auch ein Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen zum Einsatz, sodass zeitweise eine Vollsperrung der Langenberger Straße erforderlich war. Zudem mussten alle beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 75-Jährige aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell