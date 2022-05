Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei ermittelt zu einer Beleidigung auf sexueller Grundlage zum Nachteil einer 16-Jährigen. Diese betrat nach eigenen Angaben am 04.05.2022 gegen 13:17 Uhr in der Leipziger Straße die Straßenbahn, welche in Richtung Lusan fuhr. Gemeinsam mit einer Freundin setzte sich sie sich auf eine 4er-Sitzgruppe, wobei dort bereits ein junger Mann saß. In der Folge setzte sich ein bislang unbekannter älterer Mann in unmittelbare Nähe zur Sitzgruppe der 16-Jährigen und sprach diese unvermittelt an. Der Aufforderung, das Gespräch zu beenden kam der Unbekannte nicht nach, sondern rutschte noch ein Stück näher, wirbelte mit seinen Händen vor dem Gesicht der Geschädigten umher (ohne Berührung) und berührte sie unsittlich auf dem Knie. Die mehrfach ausgesprochene Aufforderung sie in Ruhe zu lassen, ignorierte der Mann. Als die Straßenbahn schließlich in der Oststraße hielt, stieg die Geschädigte aus.

Personenbeschreibung des Täters:

- scheinbares Alter ca. 50 bis 55 Jahre - ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß - schlank - ungepflegte Erscheinung - graue lange Haare - schlechte z.T. fehlende Zähne - Bart - bekleidet mit dunkler Hose, grauen Shirt und einer dunklen Jacke - es wurde ein Rucksack mitgeführt

Im Rahmen der Ermittlungen seitens der Geraer Polizei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen bzw. dem unbekannten Täter geben können. Insbesondere wird der junge Mann gesucht, welcher ebenfalls im Bereich der 4er Sitzgruppe saß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell