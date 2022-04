LPI-G: Pkw war nicht zugelassen und pflichtversichert

Gera (ots) - Gera: Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung an der Statue "Die Schreitende" nahmen Beamte der Geraer Polizei auf. Demnach machten sich bislang unbekannte Täter vor dem 04.04.2022 an der in der Florian-Geyer-Straße (vor der Turnhalle) in Gera aufgestellten Bronzeplastik zu schaffen, indem sie diese teilweise aus der Verankerung rissen und so einen Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich verursachten. ...

