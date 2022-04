Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Statue "Die Schreitende" beschädigt

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung an der Statue "Die Schreitende" nahmen Beamte der Geraer Polizei auf. Demnach machten sich bislang unbekannte Täter vor dem 04.04.2022 an der in der Florian-Geyer-Straße (vor der Turnhalle) in Gera aufgestellten Bronzeplastik zu schaffen, indem sie diese teilweise aus der Verankerung rissen und so einen Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich verursachten. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.(RK)

