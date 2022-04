Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ungebetene Gäste

Gera (ots)

Gera: Bei dem Versuch, sich gewaltsam Zutritt über die Balkontür einer Hausverwaltungsfirma in der Otto-Lummer-Straße in Gera zu verschafften, wurden zwei bislang unbekannte Männer in der vergangenen Freitagnacht (22.04.2022) von einer Mieterin erwischt. Gegen 01:20 Uhr kletterten die Täter über den Balkon des Hauses und versuchten in der Folge die Tür aufzuhebeln. Nachdem sie angesprochen wurden flüchteten sie in Richtung Schleizer Straße. Nachdem der Vorfall am Nachmittag bei der Geraer Polizei bekannt wurde, leitete man dort die Ermittlungen ein. Zeugen, welche Hinweise zu den Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Beschreibung der Täter: männlich, schwarz gekleidet (Jacke mit Kapuze). (KR)

