Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei stellt Täter nach Sachbeschädigung

Gera (ots)

Gera: Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es gestern Abend (21.04.2022) in der Lasurstraße in Gera, nachdem gegen 22.50 Uhr mitgeteilt wurde, dass sich mehrere Personen am Fahrkartenautomaten einer Haltestelle zu schaffen machen würden. Im Zuge des sofortigen Einsatzes stellten die Beamten vier Personen vor Ort fest. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte ein 18-Jähriger diverse Aufkleber am vorgenannten Fahrkartenautomaten an, wodurch Sachschaden entstand. Zudem warf er eine noch glimmende Zigarette in einen nahegelegenen Mülleimer, sodass es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam. Der Mülleimer konnte in der Folge gelöscht werden. Der Täter muss nun mit einer Anzeige rechnen. (JMV)

