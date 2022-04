Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtlicher Dachspaziergang

Gera (ots)

Kurz nach Mitternacht wurden die Beamten der Geraer Polizei am Montag darüber informiert, dass ein Mann auf einem Hausdach in der Prof.-Simmel-Straße herumläuft. Nach dem Eintreffen der Beamten verließ die Person eigenständig das Dach und konnte wohlbehalten aufgegriffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Zugleich wurden bei ihm Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden. Er wurde vom Rettungsdienst übernommen und ins Geraer Klinikum verbracht. Außerdem wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

