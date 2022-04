Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht

Greiz (ots)

Am 17.04.2022 gegen 21:00 Uhr verlor ein Fahrzeugführer auf der B92 kurz nach dem Ortsausgang Gommla in Richtung Greiz die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der 32-jähige Fahrzeugführer mit der Leitplanke, sodass Sachschaden entstand. Eingesetzte Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz konnten beim Fahrzeugführer des Opel Astra eine Atemalkoholkonzentration von 1,17 Promille feststellen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell