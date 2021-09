Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Folgeunfall durch Fahrerflucht

Warendorf (ots)

Sie hat noch eine Notbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß mit Zaunteilen auf der Straße in Oelde aber nicht mehr verhindern.

Eine 45-jährige Frau war am Freitag (17.09.2021, 21.05 Uhr) in ihrem Auto auf der Keitlinghauser Straße Richtung Keitlinghausen unterwegs als sie auf der Straße Teile eines Zaunes sah. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung fuhr die Wadersloherin frontal auf die Teile auf, die sich am Stoßfänger verhakten.

Kurz vorher muss ein bisher Unbekannter nach rechts von der Straße abgekommen und mit dem Metallzaun kollidiert sein. Der Unbekannte lenkte daraufhin vermutlich nach links, wendete sein Fahrzeug und verteilte dadurch die Zaunteile auf der Straße. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um die Gefahrenstelle zu kümmern, den Schaden zu melden und die Polizei zu rufen. Vermutlich könnte es sich um einen Lkw oder ein vergleichbares Fahrzeug gehandelt haben.

Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

