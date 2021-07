Polizei Köln

POL-K: 210711-6-K Alkoholisierter Radfahrer nach Sturz im Krankenhaus

Köln (ots)

Ein stark alkoholisierter Radfahrer (32) ist in der Nacht auf Samstag (10. Juli) in der Neustadt-Nord gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Das Unfallgeschehen rekonstruierten die Beamten anhand der polizeilichen Videobeobachtung. Danach war der 32-Jährige gegen 2 Uhr auf dem Hohenzollernring in Richtung Rudolfplatz in Schlangenlinien gefahren und ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Rettungskräfte fuhren den Kölner ins Krankenhaus. Nach einem Atemalkoholtest von rund 2,3 Promille ordneten Polizisten die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt im Krankenhaus an. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell