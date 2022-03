LPI-G: Transporter kollidierte mit Höhenbegrenzung vor Brücke

Gera (ots) - Gera: In der Zeit vom 28.03.2022, 16.00 Uhr - 29.03.2022, 07.00 Uhr sprühte ein bislang noch unbekannter Täter ein blau-silbernes Graffiti an eine Mauer in der Straße Am Kiefernberg in Gera. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

