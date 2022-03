LPI-G: Unfall mit Personenschaden im Kurvenbereich - Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Zeulenroda: Polizei und Rettungsdienst rückten am gestrigen Donnerstag (24.03.2022) in die Pausaer Straße in Zeulenroda aus. Gegen 14.05 Uhr kam es hier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Peugeot und einem Pkw Renault. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin (41) des Peugeot die Pausaer Straße in Richtung Zeulenroda und kollidierte mit dem am Fahrbahnrand haltenden Renault. Die Fahrerin ...

mehr