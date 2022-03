Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss gefahren und Unfall verursacht

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Für die Aufnahme eines Verkehrsunfalls wurden Beamte der Polizei Gera am gestrigen Donnerstag (24.03.2022) in die Querstraße gerufen. Gegen 08.50 Uhr kollidierte eine Lkw mit Anhänger mit einem Pkw BMW. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Während des Unfallaufnahme stellten die Beamten schließlich Alkoholgeruch beim 48-jährigen Fahrer des Lkw fest. Ein Atemalkoholtest ergab in der Folge einen Wert von 0,46 Promille. Mit dem 48-jährigen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell