Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Der Bundespräsident zu Besuch in Altenburg

Altenburg (ots)

Die Landespolizeiinspektion Gera führte in Unterstützung weiterer thüringer Einsatzkräfte am Wochenende einen umfangreichen Polizeieinsatz durch. Der Grund hierfür war der Besuch von Frank Walter Steinmeier in der Stadt Altenburg. Die hierfür zu treffenden verkehrseinschränkenden Maßnahmen im Stadtgebiet wurden auf ein absolut notwendiges Minimum begrenzt. Der gesamte 3-tägige Besuch des Bundespräsidenten verlief ohne Störungen. (MW)

