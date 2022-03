Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaufensterscheibe in der Felsenstraße eingeworfen

Gera (ots)

Gera: In der Zeit vom 12.03.2022, 12.20 Uhr - 13.03.2022, 07.30 Uhr, warf ein bislang noch unbekannter Täter die Scheibe eines Geschäftes in der Felsenstraße in Gera ein. Ob sich der Täter in der Folge auch an den dort gelagerten Waren zu schaffen machte, ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Die Polizei Gera sucht vor diesem Hintergrund Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Haben Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Felsenstraße gesehen oder gar den Täter bei der Tat beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365-829-0 entgegengenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell