Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettendieb gestellt

Gera (ots)

Gera: Vorläufig festgenommen wurde gestern (08.03.2022) ein 32-jähriger Mann, nachdem er am Nachmittag ( ca. 15:00 Uhr) des Diebstahls in einem Verbrauchermarkt An der Beerweinschänke in Gera überführt wurde. Wie sich herausstellte, versteckte er Zigaretten für knapp 300 Euro unter seiner Kleidung und passierte ohne zu bezahlen die Kasse. Im gleichen Moment schlug jedoch die Diebstahlwarnanlage Alarm. Als ihn daraufhin ein Verantwortlicher des Marktes ansprach, versuchte er mit aller Macht zu flüchten und verletzte den 51-Jährigen. Nachdem ein zweiter Mitarbeiter herbeieilte, gelang es den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Diese nahmen den aus Georgien stammenden Täter vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden 32-Jährige am heutigen wieder entlassen. (RK)

