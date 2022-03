LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen für 38-jährigen Pkw-Fahrer

Gera (ots) - Gera: Offenbar scheint die Straßenbahnhaltestelle in der Heinrichstraße ("zentrale Umsteigestelle") Tatort gewesen zu sein, an welcher sich der 61 Jahre alte Geschädigte am gestrigen Nachmittag (02.03.2022), gegen 15:15 Uhr aufhielt. Nach Auskunft des Geschädigte befand sich dieser mit seiner Ehefrau an der Haltestelle, als sie von jemanden angeschoben wurden. Kurze Zeit später bemerkten sie, dass das Portemonnaie aus ihrem mitgeführten Rucksack fehlte. ...

