Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand und Verkehrszeichenträger besprüht

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von 25.02.2022 - 28.02.2022 sowohl die Hauswand eines Schulgeländes sowie zwei Verkehrszeichenträger in der Friedericistraße mit schwarzer Farbe. Die KPI Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Dieser werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

