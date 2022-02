Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diesel entwendet

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain: Im Zeitraum vom 18.02.- 21.02.2022 wurden in der Kiesgrube in Schömbach, aus zwei dort abgestellten Baggern ca. 400 Liter Diesel entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Werksgelände und entwendeten dann das Beutegut. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) nahm die Ermittlungen dazu auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Hinweise geben können.

