Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mercedes-Kleintransporter kam von der Straße ab

Gera (ots)

L1081: Gestern Mittag (21.02.2022), gegen 12:30 Uhr befuhr der Fahrer (22) eines Mercedes Kleintransporters die Landstraße bei Baldenhain in Richtung Sachsenroda. Hierbei erfasste ihn nach eigenen Angaben eine Windböe, so dass er im Zuge des Gegenlenkens von der Fahrbahn abkam und auf der angrenzenden Ackerfläche, auf der Seite liegend, zum Stehen kam. Der leicht verletzte Fahrer als auch sein Beifahrer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell