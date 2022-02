Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit vom 11.02.2022 - 21.02.2022 gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftsgebäude in der Fröbelstraße zu verschaffen, scheiterten allerdings. Dennoch verursachten sie Sachschaden an der Eingangstür. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (KR)

