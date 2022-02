Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Festnahme nach Flucht über die Dächer Geras

Gera (ots)

Mehrere Polizeistreifen kamen am Freitag (19.02.2022) gegen 20:00 Uhr in der Calvinstraße zum Einsatz, da es dort Hinweise zum Verbleib eines per Haftbefehl gesuchten Mannes (19) gab. Erkenntnissen zufolge sollte sich der Gesuchte in einer Wohnung in der Calvinstraße aufhalten. Trotz deutlich wahrnehmbaren Geräuschen aus dieser Wohnung wurde den Beamten nicht geöffnet. Vor der anschließenden Wohnungsöffnung flüchtete der Verurteilte plötzlich über den Balkon der Dachgeschosswohnung auf das Dach der Häuserzeile und versteckte sich in einer Höhe von ca. 25 Metern vor den eingesetzten Beamten. Bei aufkommendem Sturm und Regen harrte der Mann hier eine Weile aus und flüchtete in der Folge auf den Dachgiebeln der Calvinstraße entlang bis in die Karl-Liebknecht-Straße. Dort konnte er schließlich nach Absuche durch die Beamten unter einer Dachgaube versteckt festgenommen wurde. Da der Mann keinesfalls witterungsgerecht gekleidet war, wurde zur medizinischen Versorgung ein Rettungswagen gerufen. Der weitere Weg führt den Gesuchten noch am gleichen Abend in Richtung einer Jugendarrestanstalt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei zahlreichen Bewohnern der Calvinstraße, die den Beamten bei der Suche nach dem Straftäter den Zugang zu ihren Wohnungen gewährten. (RK)

