Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Geschäft

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 09.02.-10.02.2022 drangen unbekannte Täter in der Fabrikstraße im Bahnhofcenter in ein Fleischergeschäft ein. Nachdem sich die Einbrecher Zugang zu den Räumlichkeiten verschafften, stahlen sie dort aufgefundenes Bargeld. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei aus Altenburg übernahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen und sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu den Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

