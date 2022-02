Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dixi-Häuschen in Einzelteilen

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter trieben gestern Abend offenbar ihr Unwesen auf einer Baustelle im Bereich der Reiherstraße / Sperberstraße in Altenburg, so dass nunmehr die Altenburger Polizei ermittelt. Vermutlich mit einem pyrotechnischen Erzeugnis sprengten die Täter das auf der Baustelle aufgestellte Dixi-Häuschen, welches folglich in Einzelteile zerlegt wurde. Einem Zeuge fiel das beschädigte Toilettenhaus auf und informierte gegen 22:30 Uhr die Polizei. Im Zuge der polizeilich eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu den vermeintlichen Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

