POL-MFR: (724) Einbruch mit gestohlenem Auto - Tatverdächtiger ermittelt

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 17 am 05.01.2021 berichtet, brach ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag (03.01.2021) auf Montag (04.01.2021) in mehrere Lagerhallen im Erlanger Stadtteil Steudach ein. Nun konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

Der zunächst Unbekannte verschaffte sich mit Gewalt Zugang zu mehreren Lagerhallen im Bereich St. Michael/Schleifäckerweg und entwendete ein Stromaggregat und verschiedene Werkzeuge. Zudem fand die eingesetzte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen einen in Herzogenaurach entwendeten Pkw auf, mit welchem der Unbekannte offenbar zum Tatort fuhr.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei führte die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts. In diesem Zusammenhang kam auch die Spurensicherung der Kriminalpolizei Erlangen vor Ort.

Nun führte eine am Tatort gesicherte DNA-Spur zu einem 23-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann befindet sich derzeit wegen anderer Delikte in einer Justizvollzugsanstalt.

