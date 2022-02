Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots)

Gera: Ein Zeuge rief gestern Abend (09.02.2022) kurz nach 18:00 Uhr die Geraer Polizei um Hilfe, da er mehrere Personen bemerkte, welche sich unberechtigt Zugang zu einem ehemaligen und leerstehenden Einkaufcenter in der Rudolstädter Straße in Gera verschafften und dabei Sachschaden verursachten. Zudem benutzten die Unbekannte eine Holzplatte, welche als Sperreinrichtung vor ein Eindringen in das Gebäude schützen sollte, als "Schlitten" um mit dieser eine Treppe herunter zu rutschen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen vor Ort mehrere Jugendliche an. Inwiefern diese als Täter für die Sachbeschädigung bzw. den Hausfriedensbruch in Frage kommen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht diesbezüglich nach Zeugen, welche Hinweise geben können. (RK)

