Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 60-Jährigen

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei leitete am gestrige Tag (07.02.2022) die Ermittlungen gegen einen 60-jährigen Mann ein. Dieser beleidigte gegen Mittag (12:35 Uhr) vor dem Gebäude der Landespolizeiinspektion Gera (Theaterstraße) aus unbekannten Gründen eine 55-jährige Frau, welche in der Folge das Geschehen der Polizei mitteilte. Als die Beamten den noch immer in der Theaterstraße befindlichen Beleidiger ansprachen und dessen Identität klären wollten, beleidigte dieser zusätzlich die Beamten und leistete folglich Widerstand. Dieser konnte gebrochen und der 60-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Auch hier beruhigte sich der stark alkoholisierte Mann nur schwer. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. (KR)

