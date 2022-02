Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Durchsuchungen enden mit Täterfestnahme

Altenburg (ots)

Altenburg/Nobitz: Im Zuge akribischer Ermittlungen zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Polizeibeamte am Nachmittag des vergangenen Freitages (28.01.2022) sowohl ein Wohnhaus als auch zwei Gärten im Stadtgebiet von Altenburg bzw. der Gemeinde Nobitz. Die Ermittlungen, welche insbesondere zum Handel mit Betäubungsmitteln geführt werden, richten sich gegen drei tatverdächtige Männer im Alter von 17-21 Jahren. Vor Ort konnte einer der Tatverdächtigen, ein 19-Jähriger, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden ebenfalls gestellt, jedoch nicht vor Ort. Im Zuge der Durchsuchung fanden die Beamten u.a. über 450 Gramm Marihuana, 3,15 Gramm Haschisch, mehrere Ecstasy-Tabletten, diverse Datenträger sowie Bargeld und andere Wertgegenstände und stellten diese sicher. Der 19-jährige Festgenommene wurde am Folgetag (29.01.2022) dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden am 28.01.2022 bereits wieder entlassen. Die Ermittlungen seitens der Polizei dauern weiter an. (KR)

