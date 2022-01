Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifenstecher in Weida

Weida (ots)

Am 29.01.2022 zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein in der Straße der Jugend abgeparkter PKW durch unbekannten Täter derart beschädigt, dass ein Reifen am Fahrzeug mittels spitzem Plastikgegenstand durch Einstechen beschädigt wurde. Zu Hinweisen nimmt die Polizei Greiz Hinweise unter 036616210 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell