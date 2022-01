Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer gestellt

Altenburg (ots)

Am Samstagabend, 22.01.2022 gegen Mitternacht, ging bei der Polizei in Altenburg die Mitteilung ein, dass eine männliche Person im Bereich der Kanalstraße in Altenburg randaliert und soeben ein Fahrzeug beschädigt hat. Der 22-jährige Täter konnte durch die Beamten im Nahbereich gestellt werden. Dieser hatte offenbar aus Wut ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt und hierbei einen Sachschaden verursacht. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell