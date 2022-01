Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 2,3 Promille am Steuer

Greiz (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde in der Pohlitzer Straße in Greiz ein VW Passat durch die Polizei gestoppt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 35-jährige Fahrer massiv unter dem Einfluss von Alkohol stand. Stattliche 2,3 Promille zeigte das Gerät an. Die Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell