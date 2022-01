Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer unter Einfluss von Alkoholgestellt

Greiz (ots)

0,78 Promille zeigte das Messgerät bei einem 35-jährigen Citroen Fahrer an. Er wurde am gestrigen Mittwoch (05.12.2022), gegen 19:45 Uhr, nach einem Verkehrsverstoß, in der Beethovenstraße von Polizeibeamten kontrolliert. Die Weiterfahrt wurde untersagt, es erwartet ihn nun ein Bußgeldverfahren.

