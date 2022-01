Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Simson-Fahrer leicht verletzt

Greiz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13:45 Uhr kam es in der Oberen Silberstraße in Greiz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Pkw Seat. Die Seat-Fahrerin wollte rechts abbiegen und verlangsamte deswegen ihr Fahrzeug.

Ein 15-jähriger Simson-Fahrer, welcher hinter dem Seat unterwegs war, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. In der Folge kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

