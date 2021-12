Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Gera (ots)

Mittwochvormittag kam es im Kreuzungsbereich der Zoitzbergstraße zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 67-jähriger Mann, welcher mit seinem Mercedes die Straße aus Richtung Zwötzen befuhr, stoppte sein Fahrzeug an der Ampelkreuzung. Als er losfuhr kollidierte er mit dem Pkw Daimler eines 81-jährigen Mannes welcher die Straße aus Richtung Lusan kommend in Richtung Ruckdeschelstraße befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro und die beiden Fahrzeugführer wurden beim Zusammenstoß verletzt. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell