Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerlöscher entleert

Gera (ots)

Am Mittwoch (29.12.2021) kurz vor Mitternacht erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich im Gebäude des alten Gymnasiums in der Nicolaistraße Personen befinden und hier auch schon eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen ist. Bei Eintreffen der Polizei waren zwei Personen flüchtig, welche allerdings kurze Zeit später gestellt werden konnten und weitere Personen befanden sich noch im Gebäude. Diesen wurde die Polizei ebenfalls habhaft. Bei den 5 Tätern handelt es sich um Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Die Jugendlichen entleerten im Objekt mindestens 25 Feuerlöscher. Es erfolgte die Anzeigenaufnahme und im Anschluss die Übergabe der Jugendlichen an ihre Eltern. (MW)

