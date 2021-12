Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Greiz (ots)

Greiz: Am gestrigen Dienstag (07.12.2021), gegen 22:15 Uhr, führten Polizeibeamte in der Plauenschen Straße eine Verkehrskontrolle durch. Während sie einen 36-jährigen VW-Fahrer überprüften, ergab sich der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test reagierte positiv. Weiterhin war der Kraftfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurden eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Leider hat der Fahrzeugführer sich nicht an die Belehrung gehalten. Am heutigen Tag (08.12.2021), gegen 02:50 Uhr wurde er in Auma-Weidatal erneut gestellt. Neben einem weiteren Ermittlungsverfahren wurde jetzt zusätzlich der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt um weitere Fahrten zu verhindern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell