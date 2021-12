Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Greiz - Nachmeldung

Greiz (ots)

Nachdem der Polizei bekannt wurde, dass zu einem möglichen "Corona-Spaziergang" am hiesigen Wochenende aufgerufen wurde, kam die Polizei Greiz mit weiteren Thüringer Polizeikräften am Samstag, den 04.12.2021 zum Einsatz. Obwohl keine Versammlung angemeldet war, versammelten sich gegen 19 Uhr ca. 1500 Personen. In der Folge demonstrierten diese im Rahmen eines Aufzuges überwiegend friedlich im Bereich der Greizer Neustadt. Hierbei kam es zu verbalen Unmutsäußerungen, vereinzelten Entzünden von Pyrotechnik sowie zu Flaschenwürfen. Der Aufzug wurde durch Polizeikräfte begleitet und löste sich gegen 20 Uhr auf. Im Nachgang der Versammlung konnte ein Flaschenwerfen ausfindig gemacht und dessen Identität geklärt werden. Im Zuge der Identitätsfeststellung leistete dieser Widerstand. Er und eine weitere männliche Person wurde in diesem Zusammenhang in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Ermittlungensverfahen gegen ihn wurde eingeleitet. Die Einsatzkräfte verzeichneten keine verletzten Personen, allerdings drei beschädigte Polizeifahrzeuge. (KR)

