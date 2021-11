Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 53-jähriger Caddy-Fahrer unter Alkohol

Greiz (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag, gegen 22:15 Uhr, wurde in der Ortslage Mohlsdorf in der Straße der Einheit ein VW Caddy durch die Polizei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 53-jährigen Fahrzeugführer unter der dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 0,88 Promille erreicht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Ein Fahrverbot sowie eine empfindliche Geldbuße sind zu erwarten.

