Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Audi-Fahrer ohne Führerschein festgestellt

Altenburg (ots)

Lödla: Am 09.11.2021, gegen 21:00 Uhr beabsichtigen Polizeibeamte den Fahrer eines Pkw Audi auf der B 180, auf Grund seiner unsicheren Fahrweise, zu kontrollieren. In der Folge stoppte dieser plötzlich in Rositz und flüchtete aus dem Auto in einen Hinterhof. Dort konnte er schließlich gestellt werden, wobei er Widerstand leistete. Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv auf THC und Kokain. Im Krankenhaus wurde folglich eine Blutentnahme veranlasst und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

