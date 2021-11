Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter nach versuchtem Diebstahl aus Zigarettenautomat gestellt

Greiz (ots)

Vier Jugendliche versuchten am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr einen Zigarettenautomat in der Plauenschen Straße in Greiz gewaltsam aufzubrechen. Diese wurde durch einen Zeugen beobachtet, der die Polizei rief. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren alle Vier bereits geflohen. Sie konnten jedoch im näheren Umfeld festgestellt und an deren Eltern übergeben werden. Am Zigarettenautomat entstand Sachschaden.

