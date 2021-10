Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtet

Altenburg (ots)

Wintersdorf: Am 28.10.2021 um 09:30 Uhr befuhr ein Pkw Hyundai die Straße von Wintersdorf in Richtung Lehma. Als diesem ein Lkw entgegenkommt wird der Lkw durch einen Pkw überholt und kommt dem Pkw Hyundai entgegen. Der 75-jährige Fahrer des Pkw Hyundai weicht einem Zusammenstoß aus und prallt dadurch in der Folge gegen zwei Bäume. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Der Hyundaifahrer und seine Beifahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw Hyundai musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen die zur Tat oder dem Täter etwas sagen können werden gebeten sich bei der Polizei, Tel. 03447/ 471-0, zu melden.

