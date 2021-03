Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Schornsteinbrand in Spaden endet Glimpflich

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Mittagsstunden, des 07. März 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen ca. 13:05 Uhr in die Leher Straße gerufen. In einem Einfamilienhaus kam es kurz zuvor zu einem Schornsteinbrand. Durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass der Kaminbrand bereits erloschen war, sich allerdings noch Glutnester innerhalb der Rauchabführung befanden. Gemeinsam mit dem ebenfalls anrückenden Schornsteinfeger, wurde das Kaminrohr gesäubert, sodass sich keine Glut mehr innerhalb des Schornsteins befand. Bis ca. 15:30 Uhr waren noch Einsatzkräfte vor Ort, um immer wieder die Temperatur des Kamins zu kontrollieren.

