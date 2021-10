Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Gera (ots)

Im Zuge eines Abbiegevorganges am gestrigen Tag (21.10.2021, gegen 10:25 Uhr) beachtete der Fahrer (47) eines Pkw Fiat in der Berliner Straße den auf dem Gehweg befindlichen Radfahrer (69), so dass es zu Kollision kam. Der Radfahrer stürzte folglich und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell