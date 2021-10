Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sturm sorgte für zahlreiche Einsätze

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Aufgrund des aufkommenden Sturmes am gestrigen Tag (21.10.2021) rückten Kräfte der Geraer, Greizer und Altenburger Polizei vielfach zu verschiedenen Einsätzen aus. So sorgten umherfliegende Dachziegel, Sonnenschirme und Äste sowie umgestürzte Bäume für zahlreiche Anrufe bei den Dienststellen. Ebenfalls ergaben sich mobil aufgestellte Verkehrszeichen und Ampeln dem Sturmtief. Auch einem Lkw-Gespann erwischte der Sturm, so dass der Anhänger aufgrund einer Windböe beim Befahren der B2 im Bereich Cretzschwitz einfach umkippte.

Glücklicherweise verzeichnete die LPI Gera keine Verletzten. Allerdings sorgte der Sturm für die eine oder andere Straßensperrung sowie für den einen oder anderen Sachschaden. (RK)

